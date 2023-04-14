В метро Киева мужчина упал на пути: из-за этого временно остановилось движение по зеленой ветке метро

В пятницу, 14 апреля, в столичном метро временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы.

Об этом пишет пресс-служба КГГА. Отмечают, что инцидент произошел в 07:10 и вызвал ограничение в работе зеленой линии на 30 минут.

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Что известно об инциденте

"Сегодня во время утреннего "пика" на станции "Дружбы народов" пассажир упал на пути. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обставить случаи", – говорится в сообщении.

Поэтому были закрыты на вход станции: "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".

Пока зеленая линия метро работает в обычном режиме.

"Обстоятельства при которых он упал сейчас выясняются. Его госпитализировали. Движение поездов уже восстановлено", – сообщили в полиции Киева.

Жуткая находка в метро