В метро Киева мужчина упал на пути: из-за этого временно остановилось движение по зеленой ветке метро
Источник:КГГА
В пятницу, 14 апреля, в столичном метро временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы.
Об этом пишет пресс-служба КГГА. Отмечают, что инцидент произошел в 07:10 и вызвал ограничение в работе зеленой линии на 30 минут.
Смотрите также Уже уволен, но удостоверения не было: как закончился скандал с работником Офиса генпрокурора
Что известно об инциденте
"Сегодня во время утреннего "пика" на станции "Дружбы народов" пассажир упал на пути. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обставить случаи", – говорится в сообщении.
Поэтому были закрыты на вход станции: "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".
Пока зеленая линия метро работает в обычном режиме.
"Обстоятельства при которых он упал сейчас выясняются. Его госпитализировали. Движение поездов уже восстановлено", – сообщили в полиции Киева.
Жуткая находка в метро
- В среду, 5 апреля, было замечено тело мужчины возле станции метро в Киеве. В комментарии 24 канала представитель полиции Соломенского района подтвердила и прокомментировала этот инцидент.
- По состоянию на 13:00 неизвестно, почему и как умер мужчина. Однако, по заверениям в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего не указывает на то, что его убили.
- Очевидно, сейчас идет расследование по этому делу, в частности, судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах станет известно впоследствии.
- Вместе с тем, средства массового информирования сообщают, что мужчине могло стать плохо, поэтому он внезапно умер. Кроме того, на вид ему около 40 лет.