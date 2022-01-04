Мужчина, бежавший в КНДР, был перебежчиком оттуда, – Минобороны Южной Кореи.

Мужчина, сбежавший из Южной в Северную Корею, был родом именно из КНДР. Родину он покинул в ноябре 2020 года – в той же одежде.

Такую информацию обнародовало Министерство обороны Южной Кореи. В ведомстве подтвердили, что сенсацию совершил именно перебежчик из КНДР.

Редкий случай: мужчина сбежал из Южной Кореи в КНДР

Военные изучили видео с камер наблюдения

Военные Южной Кореи изучили видео с камер наблюдения и выяснили, что этот самый мужчина – при этом в этой же одежде – пересекал границу в обратном направлении в ноябре 2020 года.

В Южной Корее с этого времени 30-летний мужчина работал уборщиком. В КНДР он был гимнастом, почему решил вернуться – неизвестно.

Южная Корея направила письмо с просьбой защитить беглеца

Представители Сеула направили письмо в Пхеньян с просьбой защитить беглеца. Однако какая судьба ждала мужчину на родине – не сообщили.

Что известно о незаконном пересечении границы:

Бегство мужчины зафиксировали пограничные камеры с тепловизорами 1 января.

Именно тогда он взобрался через забор из колючей проволоки, однако охранник его не заметил.

Обычно границу пересекают наоборот: жители КНДР отправляются в Южную Корею для поисков лучшей судьбы.

В КНДР сейчас действует приказ для пограничников стрелять в каждого приближающегося к границе.

Читайте также Жителям КНДР запретили смеяться и пить алкоголь 11 дней, – СМИ

Смотрите в программе "Диктаторы" о лидере КНДР Ким Чен Ина: