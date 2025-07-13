В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть жертва и пострадавшие

В Киевской области мужчина угрожал гранатой и огнестрельным оружием семье. По прибытии полиции раздался взрыв.

12 июля в 22:33 к стражам порядка обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Пострадали полицейские

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Когда они вошли в дом, обидчик снял чеку с боевой гранаты и бросил ее в сторону правоохранителей.

После взрыва, с целью пресечения незаконных действий злоумышленника, сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

В результате взрыва гранаты 5 полицейских получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Во время обыска в домовладении обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Мужчина бросил гранату в полицейских / Фото полиции

К слову, женщина на автомобиле влетела в блокпост в Перечине, в результате чего погиб военный, участник боевых действий Владимир Скловский.