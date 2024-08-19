На Николаевщине мужчина бросил гранату в авто полицейских, потому что боялся, что пьяного друга поймают

В Николаевской области мужчина бросил гранату в автомобиль полицейских. Он сделал это потому, что переживал за пьяного друга, которого могли поймать.

Автомобиль, которую преследовали правоохранители, не остановилась по их требованию. Зато пассажир бросил в служебный транспорт гранату.

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Машины получили повреждения

Инцидент произошел в ночь на 16 августа в Софиевской общине. Наряд сектора реагирования патрульной полиции заметил легковой автомобиль, который двигался без включенных габаритных огней и без номерных знаков.

Его пытались остановить для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование об остановке и ускорился. Полицейские начали преследование. Во время этого один из его пассажиров бросил из окна взрывчатку в служебный транспорт. В результате взрыва у машины повреждены колеса и боковое стекло. Кроме этого, образовались многочисленные осколочные повреждения на кузове полицейского автомобиля.

На бетонном основании дороги зафиксировали воронку, обломки от ручной гранаты и рычаг к ней.

Фигурантов задержали

Фигурантов уже установили и задержали. 24-летний пассажир объяснил, что взрывное устройство он бросил в авто правоохранителей якобы из-за страха за товарища: он боялся, что его привлекут к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Ему объявили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос о предоставлении квалификации действиям всех участников события и привлечения их к ответственности.