Автівка, яку переслідували правоохоронці, не зупинилась на їхню вимогу. Натомість пасажир кинув у службовий транспорт гранату.

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Машин зазнала пошкоджень

Інцидент трапився вночі проти 16 серпня у Софіївській громаді. Наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль, який рухався без увімкнених габаритних вогнів і без номерних знаків.

Його намагались зупинити для перевірки документів, проте водій проігнорував вимогу про зупинку та пришвидшився. Поліцейські почали переслідування. Під час цього один із його пасажирів кинув із вікна вибухівку у службовий транспорт. Внаслідок вибуху в автівки пошкоджені колеса та бокове скло. Крім цього, утворились численні уламкові ушкодження на кузові поліційного автомобіля.

На бетонній основі дороги зафіксували вирву, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

Фігурантів затримали

Фігурантів уже встановили та затримали. 24-річний пасажир пояснив, що вибуховий пристрій він кинув в авто правоохоронців нібито через страх за товариша: він боявся, що його притягнуть до відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Йому оголосили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Також розв'язується питання щодо надання кваліфікації діям усіх учасників події та притягнення їх до відповідальності.