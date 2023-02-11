В Броварах мужчина с целым арсеналом в рюкзаке угрожал продавцу гранатой

В Броварах Киевской области мужчина угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся. Однако стражи порядка смогли задержать злоумышленника.

В его рюкзаке полицейские обнаружили много "сюрпризов". Там немало столько оружия, в том числе 2 автомата.

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Кроме того, злоумышленник гулял по городу с:

9 гранатами,

пистолетом.

Этому 46-летнему злодею не хватает не только вежливости, но и элементарного правосознания. Что ж, теперь свое поведение злоумышленник обдумывает в изоляторе временного содержания,

– отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

За незаконное обращение с оружием и хулиганство ему грозит до 7 лет заключения. Дальнейшую его судьбу определит суд.



Мужчину задержали правоохранители / Фото Нацполиции

Заметим, что украинские люди продолжают показывать свою несокрушимость и бесстрашие. Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила грабителя. Как ранее рассказал Небитов, храбрая женщина ни на миг не испугалась грабителя, ворвавшегося в магазин. Продавщица сама остановила нападающего, бросившегося на нее с палкой.

Нападающего уже нашли правоохранители. В настоящее время он находится в изоляторе. В сети сообщили, что храбрая продавщица уже получила награду от правоохранителей. В то же время, эта информация пока не подтверждена.