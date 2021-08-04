Мужчина притворился женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи
Источник:Нацполиция
В Конотопе, Сумской области полиция разоблачила 23-летнего мужчину, причастного к ряду краж, в том числе из продуктовых магазинов, супермаркетов и даже из благотворительных ящиков. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник часто менял образ, иногда переодевался в женскую одежду.
О преступлении полицейским сообщил 27-летний житель Конотопа. Он поймал изобретательного злоумышленника "на горячем".
Читайте также В Киеве задержали банду, которая ограбила 150 иностранцев
Злоумышленника поймали на угоне велосипеда
Мужчина рассказал правоохранителям, что находясь на работе, заметил, как неизвестный на велосипеде подъехал к его велосипеду, пересел на него и поехал прочь. Оставив свой старенький велосипед.
Тогда он с другом бросился догонять вора. Тот бросил угнанный транспорт и начал убегать. После этого потерпевший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.
Мужчину подозревают в ряде краж
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний конотопчанин.
Мужчина причастен ко многим мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольшой суммы ущерба в полицию никто обращаться не будет. Он даже участвовал в кражах из благотворительных ящиков.
Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. Сначала поджег свой дом, тогда распространил слухи о том, что уехал на заработки и постоянное проживание в другой регион.
Далее, чтобы избежать ответственности, он по несколько раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевал медицинские маски. Иногда мужчина даже переодевался в женскую одежду.
Злоумышленника поймали
Но остаться незамеченным ему все же не удалось, правоохранители разоблачили и задержали мужчину.
В отношении него открыли уголовное производство по статье о грабеже. Сейчас продолжаются следственные действия.