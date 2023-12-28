Во французском городе Орли в шасси самолета, следовавшего из Алжира, обнаружили мужчину. У того не было при себе ни билета, ни документов и страдал от сильного переохлаждения.

Несмотря на очень сильную гипотермию, мужчина, который хотел "проехать зайцем", остался жив.

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Мужчину госпитализировали

Нелегального пассажира обнаружили уже по прибытии самолета во французский Орли из алжирского Орана. 28 декабря утром мигранта обнаружили в шасси самолета едва живого. При себе у него не было официальных документов. По данным местных СМИ, ориентировочный возраст мужчины составляет от 20 до 30 лет.

Алжирца в тяжелом состоянии доставили в европейскую больницу Жоржа-Помпида.

Известно, что на крейсерской высоте коммерческих самолетов, то есть 12 километров, температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов. В таком случае недостаток кислорода может быть роковым.

Согласно мировой статистике Управления гражданской авиации США (FAA), приведенной в январе 2022 New York Times, между 1947 и 2021 годами 132 человека пытались тайно путешествовать, прячась в шасси самолетов. 102 из них погибли.

В Якутии самолет посадили на реку

В России пилоты – неудачники не смогли посадить пассажирский самолет на посадочную полосу, и вместо этого, приземлили его на замерзшую реку.

Известно, что на борту самолета находились 34 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Как пишут в сети, экипаж просто "не увидел" взлетно-должностную полосу в аэропорту "Зирянка", поэтому посадил самолет на замерзшую Колиму. О пострадавших в росСМИ не сообщалось.

Следует отметить, что в стране-агрессоре за последний месяц возросло количество аварийных посадок, совершаемых российскими самолетами. В них отказывали системы управления, загорались двигатели, переставал работать автопилот, а также возникали проблемы с шасси и закрылками. Так, с 1 декабря по 9 декабря в России совершили экстренную посадку 11 самолетов.