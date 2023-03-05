Мужчину задержали на пункте пропуска "Орловка", расположенном на границе с Румынией. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Пытался провести деньги на теле

Пограничники Измаильского отряда на границе с Румынией обратили внимание на мужчину, который вел себя странно и очень нервничал. Во время осмотра работники Госпогранслужбы обнаружили более 2,2 миллиона гривен, которые тот прикрепил к себе пищевой пленкой.

Путешественник, ехавший легковым автомобилем в Украину, не смог объяснить происхождение денег. Пограничники составили на него протокол о нарушении таможенных правил. Деньги, которые он пытался незаконно ввести, были изъяты для дальнейшего расследования.

Мужчина прикрепил деньги к телу пищевой пленкой / Фотография ГПСУ

Обратите внимание! Без декларации ввозить или вывозить наличные можно на сумму эквивалентную 10 тысячам евро. По нынешнему курсу это около 400 тысяч гривен.

Миллионы на границах