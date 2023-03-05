Чоловіка затримали на пункті пропуску "Орлівка", який розташований на кордоні з Румунією. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Намагався провести гроші на тілі

Прикордонники Ізмаїльського загону на кордоні з Румунією звернули увагу на чоловіка, який поводився дивно й дуже нервував. Під час огляду працівники Держприкордонслужби виявили понад 2,2 мільйона гривень, які той прикріпив до себе харчовою плівкою.

Подорожній, який їхав легковим автомобілем в Україну, не зміг пояснити походження грошей. Наразі прикордонники склали на нього протокол щодо порушення митних правил. Гроші, які він намагався незаконно ввести, вилучили для подальшого розслідування.

Чоловік прикріпив гроші до тіла харчовою плівкою / Світлина ДПСУ

Зверніть увагу! Без декларації ввозити або вивозити готівку можна на суму еквівалентну 10 тисячам євро. За нинішнім курсом це близько 400 тисяч гривень.

Мільйони на кордонах