В Украине сократили срок, в течение которого мужчины должны забрать повестку от ТЦК с почты

Кабмин внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Теперь у мужчин будет меньше времени, чтобы забрать с почты письмо от военкомата.

На то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК на адрес военнообязанного, с почты у мужчин будет три дня. Если они не успеют этого сделать, тогда будут вынуждены уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом говорится в постановлении правительства под номером 1147 от 8 октября.

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Что предусматривает постановление

В документе указано, что заказное письмо от ТЦК вручается лично получателю. Если адресат отсутствует по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует военнообязанного по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если через три дня после того, как мужчине позвонили с почты и сообщили о поступлении повестки, он так и не появился, чтобы ее забрать, работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу".

Она (отметка – 24 Канал) удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю (в ТЦК – 24 Канал),

– указано в постановлении.

К слову, ранее правительство сократило срок, в течение которого военнообязанные, которые получили повестку, должны прийти в ТЦК после получения повестки. Согласно новому постановлению теперь прибыть в ТЦК по повестке нужно в течение 7 дней, если человек живет в областном центре, а из других населенных пунктов – в течение 10 дней.