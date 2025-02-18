Его приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

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Мужчина избил 4-летнюю дочь до смерти

В суде доказали, что 38-летний житель Синельниковского района систематически избивал 4-летнюю дочь.

Так, в ноябре 2021 года мужчина нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу ремнем и рукой. От полученных травм ребенок умер,

– сообщили в прокуратуре.

Указывается, что во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.

Отметим, что мужчину признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей (часть 2 статья 121 УК Украины).

В прокуратуре указали, что до вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.