Його засудили до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Чоловік побив 4-річну доньку до смерті

В суді довели, що 38-річний мешканець Синельниківського району систематично бив 4-річну доньку.

Так, у листопаді 2021 року чоловік завдав дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою. Від отриманих травм дитина померла,

– повідомили в прокуратурі.

Вказується, що під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

Зазначимо, що чоловіка визнали винним та засудили до 10 років позбавлення волі за завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 стаття 121 КК України).

В прокуратурі вказали, що до набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.