Мужчина, открывший стрельбу на ужине с Трампом, сказал, в кого целился

Подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне задержали правоохранители. Он рассказал им, в кого именно хотел стрелять вечером 25 апреля.

Об этом CBS News сообщило два источника.

В кого хотел стрелять американец?

Источники издания говорят, что после задержания подозреваемый Коул Аллен рассказал правоохранителям о своих намерениях. Он якобы планировал открыть огонь по чиновникам администрации Дональда Трампа.

В то же время, стрелок не сказал конкретно, что целился у президента США.

По его словам, хотел стрелять только в "чиновников администрации", сообщил другой источник издания в правоохранительных органах. Впрочем, они не указывают, в кого точно пытался стрелять злоумышленник.

Что произошло в США?

Напомним, 25 апреля во время ужина с корреспондентами Белого дома в отеле Washington Hilton раздались выстрелы. В тот момент там находился президент США Дональд Трамп, его супруга и другие американские чиновники. После выстрелов они были эвакуированы со сцены.

Предварительно установлено, что мужчина с оружием попытался прорваться по охране. Он открыл огонь и ранил сотрудника Секретной службы. Он получил незначительные травмы.

Подозреваемого 31-летнего Коула Томаса Аллена задержали, но доставили в больницу. Вероятно, он был гостем отеля. В суд его приведут 27 апреля.