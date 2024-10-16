"Чудеса перевоплощения": мужчина подделал документы и "стал женщиной", чтобы пересечь границу

Пограничники рассказали историю мужчины, который решил притвориться женщиной, чтобы пересечь границу. Более того, для этого он даже подделал документы.

В Госпогранслужбе отметили, что еще в прошлом году "женщина" такой не была.

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История о "новоиспеченной леди" на границе

Так, на пункте пропуска "Лужанка" пограничники обнаружили мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. Так, гражданин показал документы на имя 25-летней уроженки Одессы.

Все бы ничего, но "женщина" прошлым летом еще была мужчиной – даже "успел" пройти ВВК,

– пишут в ГПСУ.

Так, оперативники пограничной службы быстро обнаружили, что магическая трансформация состоялась только на бумаге. Там указали, что оценили сообразительность мужчины, но пропускать его за границу не стали.

"Вместо этого – отправили сообщение об уголовном правонарушении в Национальную полицию, чтобы выяснить, не превратится ли она в кого-то другого", – акцентируют в Госпогранслужбе.

К слову, недавно в ГПСУ рассказывали историю мужчины, который женился на собственной 78-летней теще, чтобы уехать к ее дочери в Италию. Как повод "супруги" хотели использовать инвалидность пенсионерки.