Во время того, как российский президент Владимир Путин произносил свое послание к Федеральному собранию, в зале сидел человек с украинским флагом. Его фото распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Снимок показали в сети

В толпе людей, которые слушали речь Путина, можно заметить мужчину, у которого на пиджаке приколот значок украинского флага. Вероятно, это своеобразный способ продемонстрировать свою позицию.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что это может быть последнее фото этого человека, ведь в России даже такое малейшее проявление несогласия может поставить жизнь под угрозу.



Мужчина пришел с украинским флагом / Фото с телеграмм-каналов

Путин говорил о семье и борьбе с бедностью