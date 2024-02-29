Під час того, як російський президент Владімір Путін виголошував своє послання до Федеральних зборів, у залі сидів чоловік із українським прапором. Його фото поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал.
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Знімок показали у мережі
У натовпі людей, які слухали промову Путіна, можна помітити чоловіка, у якого на піджаку приколений значок українського прапора. Ймовірно, це своєрідний спосіб продемонструвати свою позицію.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що це може бути останнє фото цього чоловіка, адже у Росії навіть такий найменший вияв незгоди може поставити життя під загрозу.
Чоловік прийшов із українським прапором / Фото із телеграм-каналів
Путін говорив про сім'ю та боротьбу з бідністю
- Раніше в українській розвідці попереджали, що глава Кремля буде говорити чергову брехню та пропаганду. Так, він почав з тем США, війни та брязкання ядерною зброєю, а завершив жіночими консультаціями, дитсадками та бідністю в Росії. Цього разу Путін побив всі свої "рекорди", адже говорив понад 2 години.
- Путін заявив, що Росія зіткнулась зі зниженням народжуваності дітей. Ймовірно, диктатор переймається, що немає кого набирати на війну, тож прагне збільшити кількість дітей в Росії.
- Також глава Кремля заявив, що буцімто боротиметься з бідністю. Хоча насправді Кремль, за даними Пентагону, витратив на війну в Україні тільки за 2 роки 1,3 трильйона доларів. У США заявили, що Москва втратила можливості щодо економічного зростання.