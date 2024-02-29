Під час того, як російський президент Владімір Путін виголошував своє послання до Федеральних зборів, у залі сидів чоловік із українським прапором. Його фото поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Знімок показали у мережі

У натовпі людей, які слухали промову Путіна, можна помітити чоловіка, у якого на піджаку приколений значок українського прапора. Ймовірно, це своєрідний спосіб продемонструвати свою позицію.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що це може бути останнє фото цього чоловіка, адже у Росії навіть такий найменший вияв незгоди може поставити життя під загрозу.



Чоловік прийшов із українським прапором / Фото із телеграм-каналів

Путін говорив про сім'ю та боротьбу з бідністю