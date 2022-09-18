В Украине продлили действие военного положения до 21 ноября. В то же время, будет продолжаться и общая мобилизация, которая ограничивает возможность выезжать за границу мужчинам, пригодным к военной службе.

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Могут ли выезжать за границу родители-одиночки

В Госпогранслужбе отметили, что соответствующее право такая категория мужчин имеет. Речь идет о тех, кто самостоятельно воспитывает одного или нескольких детей младше 18 лет.

В то же время, следует знать, что для пересечения государственной границы необходимо иметь определенные документы. Речь идет про:

свидетельство о рождении ребенка или детей;

свидетельство о смерти матери.

Бывают и другие случаи, когда мужчина стал отцом-одиночкой. Так что нужно будет иметь на руках решение суда:

о лишении матери ее родительских прав;

отнятие ребенка у матери, но без лишения его прав на отцовство;

признание матери пропавшей без вести;

объявление матери ребенка умершей.

Есть еще один пункт, который обязательно следует учитывать мужчине. Если он вторично женился, то не попадает в эту категорию. То есть не считается таким, кто самостоятельно воспитывает одного или более детей младше 18 лет.

Мы также напомним, что в Украине действует механизм отсрочки от призыва. Расскажем, кто может на нее рассчитывать, а также на какой срок ее предоставляют.

Кто может получить отсрочку от службы

Получить определенную отсрочку от призыва могут:

"забронированные" сотрудники компаний;

неспособные к службе лица;

граждане, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

граждане, воспитывающие троих и более детей до 18 лет;

те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками;

опекуны несовершеннолетних детей-сирот;

народные депутаты и другие чиновники;

военнообязанные, чей муж или жена на фронте, и у которых есть общий несовершеннолетний ребенок;

студенты дневной формы обучения.

Что касается отсрочки, то она может быть разной. По состоянию здоровья, например, 6 месяцев. После этого нужно будет снова пройти комиссию, которая определит дальнейший план действий. Но следует понимать, что вас могут регулярно вызывать в ТЦК, чтобы выяснять, действительно ли вы имеете право на отсрочку в определенный момент.

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