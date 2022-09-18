В Україні продовжили дію воєнного стану до 21 листопада. Водночас триватиме й загальна мобілізація, яка обмежує можливість виїжджати за кордон чоловікам, придатним до військової служби.

Читайте також Мобілізація в Україні: чи всі медики військовозобов’язані

Чи можуть виїжджати за кордон батьки-одинаки

У Держприкордонслужбі зауважили, що відповідне право така категорія чоловіків має. Мовиться про тих, хто самостійно виховує одну або кількох дітей віком до 18 років.

Водночас слід знати, що для перетину державного кордону необхідно мати певні документи. Мовиться про:

свідоцтво про народження дитини або дітей;

свідоцтво про смерть матері.

Бувають й інші випадки, коли чоловік став батьком-одинаком. Тож потрібно буде мати на руках рішення суду:

про позбавлення матері її батьківських прав;

відібрання дитини у матері, але без позбавлення її прав на батьківство;

визнання матері зниклою безвісти;

оголошення матері дитини померлою.

Є ще один пункт, який обов'язково слід враховувати чоловікові. Якщо він вдруге одружився, то не потрапляє до цієї категорії. Себто не вважається таким, хто самостійно виховує одну або більше дітей віком до 18 років.

Ми також нагадаємо, що в Україні діє механізм відстрочки від призову. Розповімо, хто може на неї розраховувати, а також на який термін її надають.

Хто може отримати відстрочку від служби

Отримати певне відтермінування від призову можуть:

"заброньовані" співробітники компаній;

нездатні до служби особи;

громадяни, які самостійно виховують дітей до 18 років;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

ті, хто доглядають за тяжкохворими родичами;

опікуни неповнолітніх дітей-сиріт;

народні депутати й інші чиновники;

військовозобов'язані, чий чоловік або дружина на фронті, і в яких є спільна неповнолітня дитина;

студенти денної форми навчання.

Що стосується відтермінування, то воно може бути різним. За станом здоров'я, наприклад, 6 місяців. Після цього потрібно буде знову пройти комісію, яка визначить подальший план дій. Але слід розуміти, що вас можуть регулярно викликати до ТЦК, щоб з'ясовувати, чи дійсно ви маєте право на відтермінування в певний момент.

Варте уваги – Арестович розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео