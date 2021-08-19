Мужчина сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского
Источник:фейсбук Игоря Тихолаза
По сети гуляет фото, на котором видно довольно необычную татуировку. Мужчина на голени левой ноги набил портрет Владимира Зеленского.
Распространил соответствующий коллаж пользователь Игорь Тихолаз. Как отметил мужчина в комментариях, нашел фото в сети.
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Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве. Доподлинно неизвестно, где именно его увидели и кому принадлежит это тату.
Тату с Зеленским на ноге / Фото из фейсбука Игоря Тихолаза
Тату с Зеленским вызвало в сети бурю эмоций. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на пол метра???"
- "Да вон какая она 73% – болезнь"
- "У меня нет слов... Вот это фанаты!... Надо предложить печати с фейсом зеленого цвета, да – на лоб! Всем почитающим!"
- "Ну кто-то же назвал сына Евромайданом, например"
- "Ничего вы не понимаете! Представьте, где она окажется, если он сядет на цыпочки".
Не знаем, как сам Зеленский, но эта тату точно останется на второй срок,
– иронизируют в телеграм-канале Perepichka News.
Тату с политиками: похожие случаи
- Один из самых громких – это тату с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Несколько ребят сделали себе такие на память, когда политик умер.
- Так один блогер набил портет Кернеса с булавой в руке на фоне контура Харьковщины.
- Остальных парень набил над бровью выражение"Кернес – жил". Он оскандалился в сети, проходил с ним пол года, а потом решил вывести с помощью лазера.
- Скандальное тату имеет украинский артист балета Сергей Полунин. Он неоднократно выражал поддержку и любовь Владимиру Путину. На его груди есть тату с большим портретом Путина. Танцовщик рассказал, что набил его в цыганском таборе.