"Скажи, что я не сошел с ума": мужчина выиграл джекпот в лотерее второй месяц подряд

Представитель фирмы Amazon из города Балтимора в штате Мэриленд США выиграл в лотерее приз в размере 50 000 долларов. Известно, что билет стоил всего 5 долларов, и это уже второй большой выигрыш мужчины второй месяц подряд.

Заметим, что об этом сообщили СМИ, ссылаясь на заявление Maryland Lottery. В ней сказано, что 56-летний мужчина до этого уже выигрывал 30 000 долларов в этой же лотерее, однако в январе.

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Как планирует потратить мужчина деньги

Купил неизвестную карточку за 5 долларов в магазине алкогольных напитков. И не поверил, когда узнал, что второй раз за непродолжительный период выиграл в лотерее.

Я смотрю на билет и говорю: "Этого не может быть". Я позвонил своей девушке, что она тоже посмотрела. "Скажи мне, что я не сошел с ума". Она просто посмотрела на меня и сказала, что это невероятно,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там говорится, что пока неизвестно, как именно мужчина планирует тратить деньги. Вероятно, поедет в отпуск со своей подругой на ее 60-й день рождения, а может даже купить новый автомобиль.

Приз в размере 50 000 долларов был самым возможным выигрышем в этой лотерее. И стоит также сказать, что вероятность выиграть в лотерею несколько раз чрезвычайно низка.

К этой теме вспомним, что в конце прошлого года американец сорвал куш в лотерее благодаря определенной комбинации, использовав при этом 6 билетов. Собственно, он выиграл 2 миллиона долларов.