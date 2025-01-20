В Киеве мужчина стрелял из автомата и угрожал работникам СТО

В Дарницком районе столицы полиция задержала агрессивного мужчину. По словам очевидцев, задержанный угрожал работникам СТО физической расправой и стрелял из автомата.

После вызова инспекторы быстро прибыли на место происшествия, однако, выяснили, что вероятный злоумышленник сбежал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

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Как полиции удалось задержать злоумышленника

После побега мужчины полиция узнала, как выглядел нарушитель, и начала поиски.

Патрульные оперативно обследовали прилегающие территории и обнаружили машину беглеца, а в одном из помещений – и злоумышленника. Инспекторы задержали гражданина и передали его следователям,

– говорят в полиции.

Там также добавляют, что во время обыска автомобиля Volkswagen, на котором сбежал мужчина, внутри было обнаружено оружие. Сейчас его отправили на экспертизу. Мужчину подозревают в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Похожая ситуация 17 января случилась в Черкассах. Там вечером женщина зашла в магазин, достала пистолет и произвела несколько выстрелов. На момент инцидента в магазине были продавцы и покупатели. К счастью, никто не пострадал.