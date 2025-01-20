Смертельная авария произошла 17 января в селе Веренчанка. 31-летний местный житель на Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на людей, которые двигались по обочине дороги, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Гибель на дороге

Это были 17-летняя местная жительница и 30-летний мужчина из села Давыдовцы. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту полицейские начали уголовное производство. Тела буковинцев полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что на момент совершения аварии водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в СИЗО. Вскоре нарушителю должны объявить подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Трагическая авария на Буковине / Фото полиция

К слову, в Стрыйском районе Львовской области отец и сын ехали на квадроцикле. Транспорт перевернулся и упал в реку. Мужчина получил телесные повреждения, а ребенок умер в карете скорой помощи.