Смертельна аварія сталася 17 січня у селі Веренчанка. 31-річний місцевий житель на Mercedes-Benz Sprinter здійнив наїзд на людей, які рухалися по узбіччю дороги, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Загибель на дорозі

Це були 17-річна місцева жителька та 30-річний чоловік з села Давидівці. Вони отримали травми, несумісні з життям. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Тіла буковинців поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Встановлено, що на момент скоєння аварії водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного спʼяніння. Наразі він перебуває у СІЗО. Незабаром порушнику мають оголосити підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Трагічна аварія на Буковині / Фото поліція

До слова, у Стрийському районі Львівщини батько і син їхали на квадроциклі. Транспорт перекинувся і впав у річку. Чоловік отримав тілесні ушкодження, а дитина померла у кареті швидкої.