Правоохранители отметили, что получили сообщение о драке в одной из многоэтажек в Соломенском районе и сразу отправились на место происшествия.
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На месте полицейские обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки. Его срочно госпитализировали в медучреждение.
Правоохранители выяснили, что потерпевший в своей квартире вместе со знакомыми распивали алкогольные напитки и громко слушали музыку. В это время к нему пришел сосед с товарищем с требованием прекратить шум.
"Во время конфликта один из мужчин трижды ударил владельца квартиры ножом в грудь и убежал. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Мужчина ударил ножом соседа, ранение оказалось смертельным / Фото Нацполиции
Нападавшего задержали
22 летнего киевлянина за несколько часов разыскали и задержали. Ему сообщили подозрение в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Нападающего уже задержали / Фото Нацполиции
Криминал: последние новости
- В Одесской области мужчина взорвал гранату в собственном доме. Хозяин был вместе с гостями, но в какой-то момент он взорвал гранату. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии. Что стало причиной таких действий – неизвестно.
- Во двор дома закарпатского депутата неизвестные бросили гранату. Прошло без пострадавших. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.