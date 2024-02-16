Правоохранители отметили, что получили сообщение о драке в одной из многоэтажек в Соломенском районе и сразу отправились на место происшествия.

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На месте полицейские обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки. Его срочно госпитализировали в медучреждение.

Правоохранители выяснили, что потерпевший в своей квартире вместе со знакомыми распивали алкогольные напитки и громко слушали музыку. В это время к нему пришел сосед с товарищем с требованием прекратить шум.

"Во время конфликта один из мужчин трижды ударил владельца квартиры ножом в грудь и убежал. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице", – говорится в сообщении.



Мужчина ударил ножом соседа, ранение оказалось смертельным / Фото Нацполиции

Нападавшего задержали

22 летнего киевлянина за несколько часов разыскали и задержали. Ему сообщили подозрение в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Нападающего уже задержали / Фото Нацполиции

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