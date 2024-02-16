Правоохоронці зазначили, що отримали повідомлення про бійку в одній з багатоповерхівок у Солом'янському районі і відразу вирушили на місце події.

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На місці поліцейські виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітини. Його терміново госпіталізували до медзакладу.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику. В цей час до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум.

"Під час конфлікту один з чоловіків тричі вдарив власника квартири ножем у груди та втік. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні", – ідеться у повідомленні.



Чоловік ударив ножем сусід, поранення виявилось смертельним / Фото Нацполіції

Нападника затримали

22 річного киянина за декілька годин розшукали та затримали. Йому повідомили підозру в умисному вбивстві. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Нападника уже затримали / Фото Нацполіції

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