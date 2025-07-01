"Думали, что это "Шахед", а то сосед": над Киевом мужчина летал на парашюте, – соцсети

Утром 23 июля киевляне стали свидетелями необычного события. Мужчина летал над городом на парашюте с двигателем.

В сети распространили кадры, на которых киевлянин совершает полет на парашюте над частными домами, передает 24 Канал.

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Чем напугал парашютист киевлян?

Ряд телеграмм-каналов заметили, что люди испугались парашютиста, приняв его за иранский дрон-камикадзе. Дело в том, что парашют имел двигатель, который издавал звуки очень похожи на пролет "Шахеда".

Пользователи сети предположили, что мужчина просто решил облететь пробки с воздуха. В то же время они указали, что его полет был опасным, ведь осуществлялся на низкой высоте рядом с частными домами.

Дерзкий полет над Киевом: смотрите видео

К слову, в Одессе мужчина в костюме Человека-Паука пытался залезть в окно многоэтажки. Это событие вызвало восторг у прохожих.

Неизвестно, был ли это романтический жест, сюрприз для ребенка или часть рекламной акции, но событие украсило обычный день в городе.