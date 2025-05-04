Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожской области.

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Что известно о мужчине, который разгуливал в нацистской форме

На одной из улиц Запорожья поздно вечером 30 апреля правоохранители заметили мужчину в неординарном наряде.

Внимание полицейских он привлек именно своим внешним видом – был одет в униформу войск Германии времен Второй мировой и держал в руке гранату. Соблюдая меры личной безопасности, работники полиции изъяли боеприпас, а 42-летнего мужчину задержали,

– говорится в сообщении.

Мужчина, который разгуливал в нацистской форме / Фото полиции

Выяснилось, что военную форму мужчина приобрел в одном из интернет-магазинов ради шутки. В этот же день правоохранители провели обыск в квартире правонарушителя.

"Во время мероприятий обнаружили и изъяли пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов различного калибра и орден с нацистской символикой. Все изъятое направили на экспертные исследования", – рассказали правоохранители.

В квартире нарушителя обнаружили арсенал оружия / Фото полиции

На основании собранных доказательств следователи уже 2 мая сообщили 42-летнему мужчине о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, что недавно на Киевщине в результате взрыва гранаты травмировался мальчик. Боеприпас он нашел в подсобном помещении, где ее хранил отец пострадавшего.