Мужчина ввез в Россию более 20 поддельных паспортов Украины и Евросоюза
25 декабря 2021 , 16:03Читати новину українською
Гражданин Молдавии пытался провезти 20 поддельных документов Украины, Великобритании и стран ЕС. В дальнейшем их должны были доставить в Россию.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Старокозаче". Поддельные документы обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Одесской таможни во время проверки рейсового автобуса.
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Поддельные документы были обнаружены в двух посылках. Там были:
- 6 паспортов граждан Украины;
- 6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании;
- 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии.
Впоследствии специалисты установили, что эти документы – подделка.
Водитель автобуса рассказал, что и не подозревал, что в посылках. В то же время, за каждую из них ему обещали по 1 000 молдавских лей.
На границе с Молдовой поймали украинцев
- Госпогранслужба сообщила, что в декабре 2021 года на границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками икры.
- Инцидент произошел на территории пункта пропуска Паланка – Маяки – Удобне.
- В общей сложности у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой.
- Их "гурманы" прятали под одеждой.
- Украинцы признались, что везли вкусности для дедушки в Молдову.
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