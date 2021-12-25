Мужчина ввез в Россию более 20 поддельных паспортов Украины и Евросоюза

Гражданин Молдавии пытался провезти 20 поддельных документов Украины, Великобритании и стран ЕС. В дальнейшем их должны были доставить в Россию.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Старокозаче". Поддельные документы обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Одесской таможни во время проверки рейсового автобуса.

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Поддельные документы были обнаружены в двух посылках. Там были:

6 паспортов граждан Украины;

6 водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании;

11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии.

Впоследствии специалисты установили, что эти документы – подделка.

Водитель автобуса рассказал, что и не подозревал, что в посылках. В то же время, за каждую из них ему обещали по 1 000 молдавских лей.

На границе с Молдовой поймали украинцев

Госпогранслужба сообщила, что в декабре 2021 года на границе с Молдовой поймали украинцев, увешанных банками икры.

Инцидент произошел на территории пункта пропуска Паланка – Маяки – Удобне.

В общей сложности у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой.

Их "гурманы" прятали под одеждой.

Украинцы признались, что везли вкусности для дедушки в Молдову.

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