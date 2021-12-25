Інцидент стався у пункту пропуску "Старокозаче". Підроблені документи виявили Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Одеської митниці під час перевірки рейсового автобуса.
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Підроблені документи виявили у двох посилках. Там були:
- 6 паспортів громадян України;
- 6 водійських посвідчень Італії, Румунії та Великої Британії;
- 11 внутрішніх паспортів Чехії, Польщі, Румунії та Італії.
Згодом фахівці встановили, що ці документи – підробка.
Водій автобус розповів, що й гадки не мав, що у посилках. Водночас за кожну з них йому обіцяли по 1000 молдовських лей.
На кордоні з Молдовою спіймали українців
- Держприкордонслужба повідомила, що у грудні 2021 року на кордоні з Молдовою спіймали українців, обвішаних банками ікри.
- Інцидент стався на території пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне.
- Загалом у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою.
- Їх "гурмани" ховали під одягом.
- Українці "зізналися", що везли смаколики для дідуся в Молдову.
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