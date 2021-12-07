Мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и шантажировал иностранцев

Служба безопасности задержала мошенника, выдававшего себя за сотрудника СБУ. Мужчина шантажировал проживающих в Украине иностранцев. Он угрожал им депортацией, если они не заплатят деньги.

Среди организаторов схемы – еще один украинский гражданин, родившийся в Сирии. Первой жертвой мошенников стала гражданка Марокко, которая передала мужчинам деньги.

Недавно Стрелок из "Сомали": СБУ задержала боевика во время спецоперации

Злоумышленники угрожали иностранцам депортацией

Таким образом, она попыталась "откупиться" вроде бы от аннулирования документов. Они давали марокканцам право проживать на территории Украины. Злоумышленника задержали "на горячем" – во время того, как он получал деньги.

Обоим мошенникам сообщили о подозрении. Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Что инкриминируют "сотруднику СБУ" и его пособнику:

мошенничество,

предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

За такие незаконные способы заработка злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.



Мужчину задержали "на горячем" / Фото СБУ

Кратко о последних резонансных случаях мошенничества в Украине:

Во Львове кассирша обмена валют украла у клиента 19 тысяч долларов. Пункт был фиктивным и открыла его мошенница вместе с сообщниками.

Еще несколько мужчин сообразили и себе бизнес вне закона: открыли подпольный "сервисный центр МВД", где фальсифицировали документы.

В Киевской области СБУ приостановила деятельность подпольной криптофермы. Эта организация использовала электричество из общей сети.

Смотрите интересное видео от "Регион.ЮЭЙ" – о том, как судья отдавал сдачу со взятки: