Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

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Мужчина выпрыгнул из окна на ВВК: что известно?

В Черкассах 30 июля во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина, выпрыгнул из окна медицинского учреждения.

Как сообщили в ТЦК после инцидента пострадавшему оказали помощь. Сейчас он находится под наблюдением медиков. По имеющейся информации, угрозы его жизни нет.

Черкасским ОМТЦК и СП проводит служебное расследование. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину осудили за нападение на военнослужащего ТЦК. Военный получил перелом носа. Суд назначил наказание злоумышленнику в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за применение насилия к должностному лицу.

К слову, еще один мужчина прыгнул с высоты, однако от полученных травм погиб. Трагедия произошла 30 июля в Николаеве. Погибший прыгнул с пешеходного моста во время проверки документов военными и полицейскими.