Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

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Чоловік вистрибнув з вікна під час ВЛК: що відомо?

У Черкасах 30 липня під час проходження військово-лікарської комісії чоловік, вистрибнув з вікна медичного закладу.

Як повідомили у ТЦК після інциденту постраждалому надали допомогу. Зараз він перебуває під наглядом медиків. За наявною інформацією, загрози його життю немає.

Черкаським ОМТЦК та СП проводить службове розслідування. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловіка засудили за напад на військовослужбовця ТЦК. Військовий отримав перелом носа. Суд призначив покарання зловмиснику у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за застосування насильства до службової особи.

До слова, ще один чоловік стрибнув з висоти, проте від отриманих травм загинув. Трагедія сталася 30 липня у Миколаєві. Загиблий стрибнув з пішохідного моста під час перевірки документів військовими та поліцейськими.