Смогут ли выехать из Украины мужчины, которые до войны жили и работали за границей

Многих украинских мужчин, работающих за границей, война застала, когда они были дома. Из-за запрета выезда за границу многие из них остались без возможности заработка.

Во время войны мужчинам призывного возраста запретили выезжать за границу, исключения действуют только в отдельных случаях. Пограничники объяснили, кто те из граждан, которые работали за границей, смогут покинуть пределы страны во время военного положения.

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Кто может уехать за границу

24 февраля в Украине находилось очень много мужчин, работающих в других странах. После введения военного положения и запрета мужчинам призывного возраста покидать пределы страны, они остались дома, а экономическая ситуация не всегда позволяет найти работу дома.

Пограничники объяснили, что эта категория граждан не была внесена в постановление Кабинета Министров Украины № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", поэтому уехать за границу они не смогут.

Вместе с тем мужчины могут выехать на место постоянного проживания в другую страну, если получили разрешение от Государственной миграционной службы, которое согласовывает военный комиссариат.

Соответственно, пересечь границу может тот, кто:

сменил место жительства с соблюдением всех норм;

не состоит на военном учете;

не является военнообязанным.

В будущем закон может измениться. Сейчас в Верховной Раде есть зарегистрированный законопроект, который позволяет выезд мужчинам, имеющим бизнес или недвижимость за рубежом, а также тем, кто будет полезен украинской экономике за пределами государства.

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