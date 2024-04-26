Ограничения мужчин за границей: повлияет ли это на авторитет Украины

С 23 апреля дипломатические ведомства за границей временно приостановили предоставлять консульские услуги для мужчин-украинцев призывного возраста. Недавно в Литве допустили, что могут помочь Украине вернуть военнообязанных. С похожими тезисами выступил ранее и министр обороны Польши. Однако вряд ли это повлияет на авторитет Украины за границей.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный в эфире 24 Канала рассказал, что авторитет строится все же на украинской армии. Ведь когда идет война, все смотрят не на гражданского, а на то, как качественно работает военный, волонтер или врач.

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Все решается на поле боя

По его словам, все или большинство того, что сейчас происходит в кейсе "Украина-мир", решается на поле боя, и это является доминантой. Даже западные партнеры в период "американской паузы" (США полгода не рассматривали законопроект о помощи Украине – 24 Канал) апеллировали к тому, почему в Украине не принимают закон об улучшении процесса мобилизации, почему не мобилизуют своих и кому Америка будет отдавать оружие.

Это вопрос не об авторитете, а о том, что государству необходимо гнуть свою линию, ведь оно имеет право на принуждение, особенно во время войны,

– сказал Олег Лисный.

Он добавил, что люди, которые незаконным образом оставили государство, отказались от него, хотя государство от них не отказывалось.

Какая польза от таких людей на поле боя? Если он сбежал, то если его условно вернуть и отправить в окоп, он убежит тогда с автоматом. Это еще хуже, и какой-то участок будет оголен,

– подчеркнул политолог.

Олег Лисный убежден, что на каждого гражданина, который попал за границу законно, распространяется защита государств, в которых они находятся. Да, будут иски и недовольство, но это уже естественный процесс.

Всегда были те, кто хотят воевать, те, кто убегают, те, кто предают, герои, даже те, кто после принуждения становятся героями, потому что они не видели себя в окопе, а потом попали в эту ситуацию и поняли, что могут быть эффективными,

– отметил президент аналитического центра "Политика".

Он считает, что Украине надо работать с партнерами и использовать имеющийся ресурс, а не решать проблемы и искать виновных и уклонистов.

"Мы должны эффективно работать с партнерами в плане поставок оружия и подготовки наших военных за рубежом, потому что для кого-то это может стать существенной мотивацией. Возможно, нам надо показывать истории успеха. И все же считаю, что авторитет Украины куется на поле боя", – подытожил Олег Лисный.

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