Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в етері 24 Каналу розповів, що авторитет будується все ж таки на українській армії. Адже коли йде війна, всі дивляться не на цивільного, а на те, як якісно працює військовий, волонтер або лікар.

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Все вирішується на полі бою

За його словами, все або більшість того, що зараз відбувається у кейсі "Україна-світ", вирішується на полі бою, і це є домінантою. Навіть західні партнери у період "американської паузи" (США пів року не розглядали законопроєкт про допомогу Україні – 24 Канал) апелювали до того, чому в Україні не ухвалюють закон про поліпшення процесу мобілізації, чому не мобілізують своїх та кому Америка буде віддавати зброю.

Це питання не про авторитет, а про те, що державі необхідно гнути свою лінію, адже вона має право на примус, особливо під час війни,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що люди, які в незаконний спосіб залишили державу, відмовились від неї, хоча держава від них не відмовлялася.

Яка користь від таких людей на полі бою? Якщо він втік, то якщо його умовно повернути і відправити в окоп, він втече тоді з автоматом. Це ще гірше, і якась ділянка буде оголена,

– підкреслив політолог.

Олег Лісний переконаний, що на кожного громадянина, який потрапив за кордон законно, поширюється захист держав, в яких вони перебувають. Так, будуть позови та невдоволення, але це вже природний процес.

Завжди були ті, хто хочуть воювати, ті, хто тікають, ті, хто зраджують, герої, навіть ті, хто після примусу стають героями, тому що вони не бачили себе в окопі, а потім потрапили в цю ситуацію і зрозуміли, що можуть бути ефективними,

– зауважив президент аналітичного центру "Політика".

Він вважає, що Україні треба працювати з партнерами та використовувати наявний ресурс, а не розв'язувати проблеми й шукати винних та ухилянтів.

"Ми маємо ефективно працювати з партнерами в плані постачання зброї та підготовки наших військових за кордоном, бо для когось це може стати суттєвою мотивацією. Можливо, нам треба показувати історії успіху. Та все ж вважаю, що авторитет України кується на полі бою", – підсумував Олег Лісний.

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