Мужчинище: как семилетний мальчик приближает победу

Где-то в тылу, где формируется отдельный батальон военнослужащих ВСУ, наравне со взрослыми работает семилетний мальчик, приближающий нашу победу.

Призывников, которые во время войны вступили в ВСУ, активно готовят к боевым действиям. Первые недели они проходят обучение и боевую подготовку. Будущие бойцы одного из отдельных батальонов живут в общежитии.

В комнатах, где жили по два студента, заселилось по 6-8 мужчин. В больших комнатах, рассчитанных на 4 места, живут по полтора десятка солдат. Это если повезло, ведь некоторые спали и в коридорах.

Советуем прочесть фотограф стал волонтером: здесь столько работы...

Но вот уже пятый день во дворе работает группа людей в гражданской одежде – это волонтеры из местной церковной общины. Они обустроили полевую пилораму и мастерят для воинов двухъярусные кровати. Среди бородатых мужчин, едва ли не на уровне с ними, носит доски и всячески помогает парнишка. Когда бы я ни оказывался рядом – видел его за работой. С утра до вечера. Сначала в оранжевых, а сейчас почти черных, больших рабочих рукавицах и хорошенькой детской куртке.

Это, конечно, трогательно и вдохновляюще, но одновременно и неправильно. Неправильно, потому что утром он должен быть в школе, днем ​​носиться с друзьями, а вечером смотреть мультики и хвастаться школьными оценками маме. А он здесь и делает совсем не детские вещи.

Хотя мой распорядок дня полностью расписан и свободного времени в нем очень мало, я не смог подавить в себе журналиста. Не смог просто пройти мимо. Решил познакомиться с ним и сделать хотя бы коротенькое интервью. Пишу этот текст в коротких перерывах между исполнением своих обязанностей и ночью, немного жертвуя своим сном. Но сидя на кровати, собранной этим мальчиком, его папой и остальными людьми. Могу ли я жаловаться?

Сначала я подошел к малышу и пожал ему руку. Маленькая ладошка в огромной грязной перчатке. На следующий день угостил конфетой. Чтобы подбодрить, поблагодарить, а также наладить контакт. Наконец, сегодня представилась возможность для разговора.

Ему семь лет. Его зовут Даник. Впрочем, о себе я уже давно прозвал его Мужчинище. Не мужичек и не мужчина – Мужчинище! Он живет на другом конце города и каждый день приезжает сюда, потому что хочет помогать папе и быть полезным для нас. Говорю с ним и еле сдерживаю слезы, вспоминая своих девочек. Разве он должен быть здесь? Разве наши дети должны бежать и прятаться? Кто отнял у них детство? Вопросы риторические. Но ответы на них есть. Я слышал их от своей бабушки, от других пожилых людей, детство которых забрала та, вторая война, которая велась с очень похожей по идеологии нечистью. С изуверами, уничтожающими самое святое и самое дорогое. Они не щадили детей. Страшная история повторяется. В каком-то перевернутом, еще более обезображенном виде, ведь теперь потомки победителей сами встали на сторону зла.

Мне не хотелось говорить с Даником на взрослые темы, но и "детские" вопросы показались неуместными. Осторожно расспрашиваю о семье. У Даника есть сестричка Амалька, ей девять лет и младший брат, Ян, которому всего три. Мужчинище учится во втором классе. Хотя, разве это учеба – сначала двухлетний карантин, а теперь вот это…

- Сестричка сейчас на учебе?

- Да, онлайн.

- А ты сам захотел поехать сюда или папа позвал?

- Сам. Мне нравится что-то делать руками. А здесь больше всего нравится работать шуруповертом и циркуляркой, – даже глазки заблестели на этих словах.

- А учиться, что, не нравится?

- Нравится. Просто здесь все новое, интересное, и я помогаю папе.

- Из школьных предметов что больше всего нравится?

- Математика, – не задумываясь и уверенно.

- Лучше было ходить в школу или на дистанционное обучение?

- В школе есть друзья, там лучше. Но сейчас мой лучший друг Богдан выехал из города, даже если бы и ходил сейчас в школу, с ним не увиделся бы, – тихонько вздыхает и шмыгает носом.

- Из-за войны выехал?

- Да.

- А твоя семья решила оставаться здесь дома?

- Сначала будто хотели ехать, но потом родители решили остаться. Теперь вот папа помогает как может. А я с ним. Но завтра начнется учеба, так я уже не смогу приехать.

- Вы нам очень помогаете! А папа твой и раньше таким занимался – с древесиной работал?

- Нет. Он... забыл. – немного разволновался. Возможно, за дни войны, в которых каждая минута это вечность, он действительно забыл, чем занимался папа "ДО". Даже мне кажется, что редакционная работа была где-то в прошлой жизни. Что война длится уже три месяца. Бабушка, как вы пережили те ГОДЫ фашистского нашествия? Как не разучились смеяться? Волосы становятся дыбом под шапкой, но должен спокойно вести разговор дальше.

- А чем ты развлекаешься, во что играешь в телефоне?

- Я на компьютере играю в гонки, а в телефоне у Brawl Stars, – рассказывает о самых крутых игровых карточках, которые у него есть, с заметным энтузиазмом, потом вспоминает: Я еще на футбол хожу, вот скоро будет игра. А еще на шашлык с командой поедем.

- А в шутеры, стрелялки, играешь?

- Нет, мне такое не нравится.

- Видел твою фотографию с пулеметом, – показывал папа – Хотел бы быть солдатом?

- Нет. – Категорически. Я еще на барабанах занимаюсь, – снова внезапно вспоминает мой новый знакомый, дипломатически переводя тему.

- Сыграть что-нибудь умеешь?

- Да нет, я не так давно начал.

- А кем хочешь быть, как вырастешь? Может, барабанщиком или футболистом?

– Не знаю, не хочу загадывать вперед.

На этом я решил завершить наш разговор. Я еще хотел спросить его мнение о нашем президенте и лидере русофашистов, но после его слов, из которых было понимание, что будущее для него не определенно, не хотелось отбирать у него еще какую-то частицу детства. Пусть лучше думает о барабанах и автогонках, о математике, о сестренке с братиком, о своем друге, радуется "новому и интересному".

Пусть не думает о войне, для этого мы – взрослые. Пусть у него будет детство. И будущее, в котором он сможет стать, кем угодно, потому что будет свободным в своих желаниях и своем выборе.

Текст и фото: солдат ВСУ, анонимно.

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