Призовників, які під час війни вступили да лав ВСУ, активно готують до бойових дій. Перші тижні вони проходять навчання та бойового злагодження. Майбутні бійці одного з окремих батальонів живуть в гуртожитку.

У кімнатах, де жили по двоє студентів, заселилось по 6-8 чоловіків. У більших кімнатах, розрахованих на 4 місця, живуть по півтори десятки солдатів. Це якщо пощастило, адже дехто спав і в коридорах.

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Та ось вже п’ятий день на подвір’ї працює група людей у цивільному одязі – це волонтери з місцевої церковної громади. Вони облаштували польову пилораму і майструють для вояків двоярусні ліжка. Серед бородатих чоловіків, чи не на рівні з ними, носить дошки й усіляко допомагає хлопчинка. Коли б я не опинявся поруч – бачив його за роботою. З ранку до вечора. Спочатку у помаранчевих, а зараз майже чорних, великих робочих рукавицях і гарненькій дитячій куртці.

Це, звичайно, щемливо й надихаюче, але водночас і неправильно. Неправильно, тому що зранку він має бути в школі, вдень гасати з друзями, а увечері дивитись мультики й хвалитись шкільними оцінками мамі. А він ось тут і робить зовсім не дитячі речі.

Хоч мій розпорядок дня повністю розписаний і вільного часу в ньому обмаль, я не зміг придушити в собі журналіста. Не зміг просто пройти повз. Вирішив познайомитись з ним та зробити хоча б коротеньке інтерв’ю. Пишу цей текст у коротких перервах між виконанням своїх обов’язків та вночі, трохи жертвуючи своїм сном. Але сидячи на ліжку, зібраному цим хлопчинкою, його татом та рештою добродіїв. То чи ж можу я жалітись?

Спочатку я підійшов до малого та просто потис йому руку. Маленьку долоньку у величезній брудній рукавиці. Наступного дня пригостив цукеркою. Щоб підбадьорити, подякувати, а також налагодити контакт. Нарешті, сьогодні випала можливість для розмови.

Йому сім років. Його звуть Данік. Втім, про себе я вже давно прозвав його Чоловічище. Не чоловічок і не чоловік – Чоловічище! Він живе на іншому кінці міста і щодня приїздить сюди, тому що хоче допомагати татові та бути корисним для нас. Говорю з ним і ледь стримую сльози, згадуючи своїх дівчаток. Хіба має він бути тут? Хіба наші діти мають тікати й ховатись? Хто забрав у них дитинство? Питання риторичні. Та відповіді на них є. Я чув їх від своєї бабусі, від інших літніх людей, дитинство яких забрала та, друга війна, що велась із дуже схожою за ідеологією нечистю. Із нелюдами, що нищать найсвятіше і найдорожче. Що не щадили дітей. Страшна історія повторюється. У якомусь вивернутому, ще більш спотвореному вигляді, адже тепер нащадки переможців самі стали на бік зла.

Мені не хотілось говорити з Даніком на дорослі теми, але й "дитячі" запитання здалися недоречними. Обережно розпитую про родину. У Даніка є сестричка Амалька, їй дев’ять років та братик молодший, Ян, якому лише три. Чоловічище вчиться у другому класі. Хоча, хіба ж то навчання – спочатку дворічний карантин, а тепер ось це…

- Сестричка зараз на навчанні?

- Так, онлайн.

- А ти сам захотів поїхати сюди чи тато покликав?

- Сам. Мені подобається щось робити руками. А тут найбільше подобається працювати шуруповертом та циркуляркою, - аж оченята заблищали на цих словах.

- А вчитись, що, не подобається?

- Подобається. Просто тут усе нове, цікаве і я допомагаю тату.

- Зі шкільних предметів що найбільше подобається?

- Математика, – не задумуючись і впевнено.

- Краще було ходити до школи чи на дистанційному навчанні?

- У школі є друзі, там краще. Але зараз мій найкращий друг Богдан виїхав з міста, то навіть якби й ходив зараз до школи, з ним не побачився б, – тихенько зітхає та шморгає носом.

- Через війну виїхав?

- Так.

- А твоя родина вирішила залишатись тут, вдома?

- Спочатку наче хотіли їхати, але потім батьки вирішили залишитись. Тепер от тато допомагає, як може. А я з ним. Але завтра почнеться навчання, то я вже не зможу приїхати.

- Ви нам дуже допомагаєте! А тато твій і раніше таким займався – з деревиною працював?

- Ні. Він… забув. – трохи розхвилювався. Можливо, за дні війни, в яких кожна хвилина за вічність, він і справді забув, чим займався тато "ДО". Навіть мені здається, що редакційна робота була десь у минулому житті. Що війна триває вже місяці. Бабусю, як ви пережили ті РОКИ фашистської навали? Як не розучилися сміятися? Волосся стає дибки під шапкою, та мушу спокійно вести розмову далі.

- А чим ти розважаєшся, у що граєш в телефоні?

- Я на комп’ютері граюсь у гонки, а в телефоні у Brawl Stars, - розказує про найкрутіші ігрові картки, що в нього є, з помітним ентузіазмом, потім згадує: Я ще на футбол ходжу, ось скоро буде гра. А ще на шашлик з командою поїдемо.

- А в шутери, стрілялки, граєш?

- Ні, мені таке не подобається.

- Бачив твою фотографію з кулеметом, - показував тато - Хотів би бути солдатом?

- Ні. – Категорично. Я ще на барабанах займаюсь, - знову раптово згадує мій новий знайомий, дипломатично переводячи тему.

- Зіграти щось вже вмієш?

- Та ні, я не так давно почав.

- А ким хочеш бути, як виростеш? Може барабанщиком чи футболістом?

- Не знаю, не хочу загадувати наперед.

На цьому я вирішив завершити нашу розмову. Я ще хотів запитати його думку про нашого президента та лідера русофашистів, але після його слів, у яких було розуміння, що майбутнє для нього не певне, не хотілось відбирати в нього ще якусь частинку дитинства. Хай краще думає про барабани та автоперегони, про математику, про сестричку з братиком, про свого друга, тішиться "новим і цікавим".

Хай не думає про війну, для цього є ми – дорослі. Хай у нього буде дитинство. І майбутнє, в якому він зможе стати, ким завгодно, бо буде вільним у своїх бажаннях і своєму виборі.

Текст і фото: солдат ЗСУ, анонімно.