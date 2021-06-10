Дал пощечину президенту: ударивший Макрона мужчина загремел в тюрьму

28-летний Дэмиан Тарел ударил французского президента Эммануэля Макрона в Валансе. За это мужчину приговорили к 18 месяцам в тюрьме.

Впрочем, за решеткой он проведет всего 4 месяца. Остальное наказание за свой поступок мужчина будет отбывать условно.

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Кроме этого, Тарелу также запретили хранить оружие в течение 5 лет. В то же время его обязали получать психологическую помощь.

Заметим, что прокуроры ходатайствовали о 18 месяцах лишения свободы для нападавшего. Теперь у Тарела есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.

. Максимальное наказание по статье о нападении на должностное лицо, по которой были предъявлены обвинения, составляет 3 года в тюрьме.

Сам мужчина в ходе заседания не отрицал свою вину. Он подчеркнул, что не жалеет о содеянном, хоть и согласился, что поступил "импульсивно".

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Макрон высказался об инциденте

Ранее Макрон призвал не придавать большого значения этому инциденту. Он отказался выдвигать дополнительные обвинения в частном порядке.

"Считаю, что это – единичный случай. Это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства", – подчеркнул президент Франции.