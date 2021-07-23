Засыпало землей: под Львовом мужчину выкопали из траншеи – фото

16:25

Вблизи Стрыя на Львовщине 39-летний мужчина копал ров и вдруг на него начал сдвигаться грунт. На место происшествия прибыли спасатели. Они вытащили мужчину и госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.