Засыпало землей: под Львовом мужчину выкопали из траншеи – фото
Источник:ГСЧС Львовщины
Вблизи Стрыя на Львовщине 39-летний мужчина копал ров и вдруг на него начал сдвигаться грунт. На место происшествия прибыли спасатели. Они вытащили мужчину и госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.
Инцидент произошел 23 июля. На фото видно, что мужчине также помогали местные жители.
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Выкапывали лопатами
- Инцидент произошел в селе Ивановцы Стрыйского района.
- Глубина траншеи составила как минимум 3 метра.
- Сначала пострадавшего выкапывали лопатами.
- Затем с помощью спецоснастки вытащить на поверхность.
- Работники ГСЧС отнесли мужчину в авто скорой.
- Пока нет никакой информации о его состоянии.
Мужчину засыпало землей, когда он копал ров / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели с местными выкопали пострадавшего / Фото ГСЧС Львовщины
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