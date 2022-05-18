Мужчины на BMW пытались вывезти в Румынию более 33 миллионов

Два человека везли на BMW в Румынию незадекларированную валюту. Сумма составила более 33 миллионов гривен.

Мужчин удалось задержать. Им грозит штраф в размере 100 процентов стоимости изъятых средств. Об этом сообщили в Госпогранслужбе 17 мая.

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Мужчины на двух BMW везли в Румынию незадекларированную валюту в эквиваленте на сумму более 33 миллионов гривен,

– пишут в ГНСУ.

Оба мужчины направлялись в Румынию через пункт пропуска "Порубное", выбрав полосу движения "зеленый коридор".

В автомобиле 30-летнего водителя правоохранители обнаружили 349 тысяч долларов США и 198,5 тысячи евро. А в автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили почти 325 тысяч долларов и почти 250 тысяч евро.

Мужчины хотели вывезти из Украины в Румынию 33 миллиона / Фото ГНСУ

Иностранную валюту в двух автомобилях обнаружили пограничники Черновицкого отряда вместе с таможенниками.

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16 мая в Киеве полицейские задержали двух коллаборантов-айтишников. Они в период с марта по май 2022 обеспечивали функционирование программного обеспечения для российских оккупантов. Таким образом, захватчики могли работать на своих предприятиях, учреждениях и организациях. Также работали незаконные так называемые органы власти на временно оккупированной территории Донецкой области.

За совершенное преступление против государства теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

11 мая полицейские Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" с прозвищем "Мамука". Этот 45-летний злоумышленник является одним из ранее попавших в санкционный список СНБО.

По данным следователей, он получил свой "статус" в криминальной среде еще в 2013 году. Сейчас "Мамуку" подозревают в диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами.

6 мая возле вокзала в Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП. У него обнаружили 5 промилле алкоголя в крови. На водителя составили протокол. К счастью, никто не пострадал.

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