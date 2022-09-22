Мужчины поставили на место Z-патриотку: в Дагестане – протесты против мобилизации

В Дагестане люди перекрыли дорогу из-за того, что путин объявили частичную мобилизацию. Также местные мужчины под военкоматом возмущались, почему они должны воевать.

Соответствующую информацию сообщили РосСМИ 22 сентября. Также мужчины под военкоматом повздорили с поклонницей "русского мира".

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В россии люди вышли на протест

В Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации люди перекрыли федеральную трассу,

– говорится в телеграмм-каналах.

В Дагестане люди вышли на протест: смотрите видео

Также в сети опубликовали видео, на котором поклонница путина убеждает мужчин, что им нужно воевать. Они объясняют ей, что у них нет причин для того, чтобы умирать на войне.

Мужчины в Дагестане поссорились с поклонницей войны: смотрите видео

Также на протест 22 сентября вышли люди в Кабардино-Балкарии, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Сегодня утром (говорится о 22 сентября – 2 канал) женщины собрались возле здания администрации города Баксана, чтобы выразить протест против мобилизации,

– говорится в сообщении.

Глава администрации Баксана хачим мамхегов убеждал женщин отправить своих родственников на войну. Однако женщины с ним не соглашались и плакали.

В россии на протест вышли женщины, которые не хотят терять мужчин на войне: смотрите видео

В россии объявили частичную мобилизацию: основное

Стоит напомнить, что 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, согласно которой должны призвали ориентировочно 300 тысяч россиян.

Люди вечером 21 сентября кое-где вышли на протест. В частности, задержали протестующих в Москве. В Петербурге россиян задерживали и избивали.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что в россии не будут протестовать против мобилизации. Ведь у граждан страх перед властью побеждает страх смерти.

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