Возвращение мужчин из-за границы: будет ли Европа депортировать украинцев призывного возраста

Украинское правительство ввело новые ограничения для мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом. Теперь военнообязанным будут отказывать в предоставлении консульских услуг и выдаче новых паспортов за пределами Украины. После этого решения европейские страны начали реагировать, и некоторые правительства даже заговорили о возможной депортации.

Какие настроения царят сейчас в Европе и готов ли ЕС отправить украинских мужчин домой – узнавала корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

К теме Стефанишина объяснила запрет на получение паспортов за рубежом

Война – не время для простых решений

23 апреля Министерство иностранных дел Украины приостановило предоставлять консульские услуги для мужчин призывного возраста за рубежом. Теперь оформить документы и получить новый паспорт можно только на территории Украины.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война,

– так прокомментировал решение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, все военнообязанные должны обновлять свои данные в ТЦК. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина говорит, что украинское руководство должно иметь возможность вести учет мужчин призывного возраста и планировать дальнейшую мобилизацию.

Война – это не то время, которое приносит только положительные решения. Это, прежде всего, смерть и массовые потери среди гражданского населения, среди военнослужащих. И мы должны продолжать мобилизацию до тех пор, пока продолжается война,

– отметила Стефанишина.

Сейчас обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, а за пределами Украины это сделать невозможно.

Впрочем, уже с июня 2024 планируются изменения – обновить данные можно будет в консульских учреждениях.

Как пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, Минобороны планирует запустить специальный электронный кабинет.

Мнения европейских правительств разделились

После принятия новых ограничений со стороны украинского правительства, появилась реакция и от руководства европейских стран. Одной из первых отреагировала Польша, которая после начала полномасштабного вторжения приютила более 957 200 украинцев.



Сколько украинцев приютили в ЕС с 24 февраля 2022 / Инфографика и данные Евростата

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Варшава будет готова помочь Киеву вернуть своих мужчин домой. Впрочем, отдельного механизма польский чиновник не предложил и добавил, что его создание возможно только после соответствующего обращения украинской стороны.

Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине,

– признался Косиняк-Камыш.

Впоследствии глава Минобороны Польши добавил, что такие решения должны приниматься на уровне Евросоюза. Тогда бы это имело обязательный характер для всех стран-членов ЕС. По его словам, решения на европейском уровне дают полную эффективность этих действий, и в таких решениях Польша заинтересована.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что для Польши принудительное возвращение украинцев призывного возраста является неоднозначным вопросом, хотя там понимают потребности Украины в защитниках. По его словам, пока украинская сторона не создала никаких инициатив, которые могли бы поддержать западные правительства, чтобы военнообязанные вернулись домой.

Сикорский также отметил, что ранее Украина предлагала Польше отменить социальные выплаты тем людям, которые не имеют справки о прохождении срочной военной службы.

Литва также поддерживает идею возвращения украинских мужчин, проживающих за рубежом. Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал украинское правительство создать средства и инструменты, чтобы пригласить мужчин выполнять свой долг перед Родиной. Со своей стороны Литва будет сотрудничать с Украиной по этим вопросам.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допускает, что правительство может принять определенные меры, которые ускорят отъезд мужчин в Украину, однако, эти меры таки должны обсуждаться на уровне ЕС.

Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство,

– допустила она.

В комментарии 24 Канала экс-министр обороны Литвы, евродепутат от ЕНП Раса Юкнявичене сказала, что Литва будет поддерживать решение украинского демократически избранного правительства, какое бы направление оно не выбрало. Она подчеркнула, что для Украины сейчас сложное время, поэтому принимаются сложные решения, впрочем, самостоятельно вернуть украинских мужчин Литва не сможет.

Относительно действий Литвы – это не то, что мы сами можем решать делать или не делать. Мы живем в Шенгенской зоне, любые подобные решения мы должны принимать вместе с другими странами ЕС, – сказала Раса Юкнявичене.

Зато Эстония не планирует принимать отдельные меры для поощрения военнообязанных вернуться в Украину. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна говорит, что продолжение выдачи паспортов для мужчин призывного возраста – это внутренний вопрос Украины. Сейчас в Эстонии не ведут дискуссии о возможной депортации этих людей.

Мы также встречались с президентом Зеленским во время его визита в Эстонию.

Поэтому по закону эти мужчины должны идти и служить стране. Но президент Зеленский также сказал, что если они не едут, они просто должны поддержать Украину,

– сказал Цахкна.

Не планируют принудительно высылать украинских мужчин и правительства Бельгии, Хорватии и Румынии. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб говорит, что украинские мужчины имеют право оставаться на территории этой страны.

Государственный секретарь по европейским делам Хорватии Андрея Метелко-Згомбич говорит, что ее страна не сможет помочь украинскому правительству отправить на фронт мужчин, которые сейчас находятся за рубежом.

Теперь это действительно дело Украины – решать, каким образом усилить вербовку (в армию – 24 Канал) лиц, которые сейчас находятся за пределами страны,

– сказала Андрея Метелко-Згомбич.

Такую же позицию разделяют и в Румынии. Государственный секретарь МИД Румынии Даниэла Григоре Готман говорит, что это должно быть личное решение беженцев – участвовать в защите Родины или нет.

Принудительно депортировать в Украину мужчин не планирует и Германия. По словам представителя МВД ФРГ Максимилиана Каля, на это решение не повлияет даже временный отказ Украины предоставлять мужчинам консульские услуги.

Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или о мужчинах,

– сказал Каль.

Принудительного возвращения мужчин не будет

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что мужчин призывного возраста не будут принудительно возвращать из-за границы. Она отметила, что проведение учета не означает автоматическую мобилизацию и лишение человека статуса временной защиты в Евросоюзе.

Это основное требование прав человека, и это не должно разграничивать мужчин и женщин и любые гендерные вопросы, связанные с этим,

– отметила Стефанишина относительно возможности пребывания украинских мужчин в Европе.

Стефанишина также отметила, что предоставление своих данных ТЦК не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

Готов ли ЕС помочь в мобилизации украинских мужчин?

Правительства европейских стран призывают принять определенное решение на уровне ЕС, поскольку именно тогда оно будет обязательным для выполнения в 27 государствах-членах. Однако сейчас в Евросоюзе действует механизм временной защиты – его продлили до марта 2025 года.

Пока неизвестно, какое решение готовит ЕС относительно легального пребывания на территории Евросоюза для украинцев с апреля 2025 года.

Ольга Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон. Украинское правительство вместе с ней проведет дискуссию относительно дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом.

Впрочем, пока ЕС отказывается принимать определенные меры, чтобы вернуть украинских мужчин домой.

Вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова отметила, что ЕС предоставляет Украине как финансовую поддержку, так и гуманитарную помощь, однако мобилизация мужчин должна решаться на других уровнях.

"Относительно военной службы, я бы оставила это на усмотрение стран-членов, потому что я не думаю, что это вопрос ЕС", – сказала Юрова.