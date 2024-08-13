Украинцы за границей, не обновившие данные в ТЦК, не смогут получить водительское удостоверение

Военнообязанные мужчины-украинцы не смогут обновить водительское удостоверение за рубежом, если не обновили данные в ТЦК. Кроме того, такие мужчины также не смогут регистрировать машины или получать новое водительское удостоверение.

Об этом говорится в новом постановлении Кабмина №918 от 13 августа 2024 года. Эти ограничения будут распространяться на действие военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения, передает 24 Канал.

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Мужчины за рубежом не смогут получить водительское удостоверение

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, живя за рубежом, могли получить в миграционных службах ряд услуг. В частности:

обменять водительское удостоверение, в частности такое, которое выдано впервые;

получить водительское удостоверение после потери или похищения;

зарегистрировать, перерегистрировать транспорт;

снять с учета транспортное средство.

Впрочем, эти услуги будут недоступны, если военнообязанный гражданин Украины не обновил свои данные в ТЦК. Отныне, тем, кто не обновил военно-учетные данные, международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Такие ограничения будут действовать в период военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения или отмены.

Обновить военно-учетные данные за рубежом можно в приложении Резерв+, консульском центре или отправить свои данные (актуальное место жительства, электронную почту и телефон) по электронной почте в ТЦК и СП по месту регистрации.