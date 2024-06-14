Осталось всего 2 дня: как украинцам за рубежом стать на воинский учет

До 17 июня 2024 года мужчины, которые находятся за границей, должны стать на воинский учет. Для этого необязательно возвращаться в Украину, ведь это можно сделать и в посольствах.

Встать на учет за рубежом мужчины должны, поскольку соответствующее решение приняло правительство в новом Постановлении № 675 от 7 июня 2024 года. В документе также описали детальный механизм, как стать на воинский учет.

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Как стать на воинский учет за рубежом

В новом Постановлении Кабмина говорится, что граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выездом за пределы Украины на срок более 3 месяцев, должны снова стать на воинский учет. Сделать это необходимо до 17 июня 2024 года.

В то же время в Постановлении говорится, что для этого необязательно возвращаться в Украину. Так, стать на воинский учет мужчинам, которые находятся за рубежом, можно 2 путями:

прибыть лично в ТЦК и СП;

, подать заявление о постановке на воинский учет в произвольной форме вместе со сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ или соответствующего подразделения разведывательных органов, которым такого гражданин

Так, заявление вместе с документами можно подавать лично с загранпаспортом. После того, как заявление примут, то документ вернут владельцу. Кроме того, заявление в дипломатическое учреждение можно подавать и с помощью почты. Однако к письму следует приложить копию первой страницы загранпаспорта.

Когда дипломатическое учреждение получает все документы от военнообязанного, то направит их по соответствующему адресу в ТЦК, управления СБУ или подразделения разведывательных органов.

Кого не будут отправлять на ВВК

В новом Постановлении правительства также говорится о том, что отныне на военно-врачебную комиссию не будут отправлять несколько категорий. В частности говорится о:

лицах до 25 лет,

военнообязанных, которые получили бронирование от мобилизации.

Кроме того, отправлять на ВВК во время военного положения будут только тех, кто будет добровольно принят на военную службу.