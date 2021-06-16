Об этом заместитель генерального директора Первого крымскотатарского телеканала ATR сообщил в интервью программы "Антифейк". Он отметил, что хочет видеть Гудкова на канале.

Обратите внимание Чувствую себя в безопасности, – российский оппозиционер Гудков, уехавший в Украину

По словам Муждабаева, он общался с оппозиционером еще до того, как тот уехал в Россию, когда находился в Киеве.

У меня есть его номер телефона, несколько раз ему писал, общался. Но хочу, чтобы это все было под запись на телеканале,

– отметил заместитель директора ATR.

Он заметил, что Гудков обещал прийти на эфир, но несколько раз переносил встречу. "Надеюсь, он найдет время со мной поговорить. Хочу задать ему некоторые вопросы. Интересно видение человека, который некоторое время провел в Украине, понял ли он нашу страну", – он добавил.

Муждабаев: Из всех оппозиционеров он выглядит наиболее пристойно

Из всех российских условных оппозиционеров, как считает Муждабаев, Гудков всегда выглядел наиболее пристойно. "Он выглядел самым воспитанным из всех них", – добавил заместитель директора ATR.

Интервью с Айдером Муждабаевым: смотрите видео

Почему Гудков уехал из России: коротко