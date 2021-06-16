Про це заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR повідомив у інтерв'ю програми "Антифейк". Він відзначив, що хоче бачити Гудкова на каналі.

Зверніть увагу Почуваю себе в безпеці, – російський опозиціонер Гудков, який виїхав в Україну

За словами Муждабаєва, він спілкувався з опозиціонером ще до того, як він поїхав в Росію, коли перебував в Києві.

В мене є його номер телефону, декілька разів йому писав, спілкувався. Але хочу, щоб це все було під запис на телеканалі,

– зазначив заступник директора ATR.

Він зауважив, що Гудков обіцяв прийти на ефір, але декілька разів переносив зустріч. "Надіюсь, він знайде час зі мною поговорити. Хочу поставити йому деякі запитання. Цікаве бачення людини, яка деякий час провела в Україні, чи зрозумів він нашу країну", – він додав.

Муждабаєв: Зі всіх опозиціонерів він виглядає найпристойніше

Зі всіх російських умовних опозиціонерів, як вважає Муждабаєв, Гудков завжди виглядав найпристойніше. "Він виглядав найбільш вихованим зі всіх них", – додав заступник директора ATR.

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