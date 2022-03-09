В МВД говорят о перегруженной линии 102: дополнительные важные номера
9 марта 2022 , 20:02Читати новину українською
Источник:телеграмм МВД Украины
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в настоящее время нагрузка на спецлинии 102 большая. При этом полицейские пытаются оперативно реагировать на сообщения граждан.
Даже создали резервные номера телефонов, по которым можно обратиться и сообщить об событии. Советуют сохранить эти контакты.
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ГУНП в Винницкой области:
- (067) 718-54-96
- 043 24 022
ГУНП в Волынской области:
- (095) 29-50-433
- 0332 74-29-90
ГУНП в Днепропетровской области:
- (067) 854-74-32
- (056) 756-50-01
- (056) 756-50
Днепровское РУП
- (096) 884 83 94
- (056) 745-41-98
Каменское РУП
- (096) 586-94-41
Криворожское РУП
- (067) 568-90-99
Никопольское РУП
- (0566) 68-80-00
- (066) 880-50-36
- (050) 450-91-40
Новомосковское РВП
- (05693) 8-02-20
- (098) 633-06-69
- (050) 456-40-5
Павлоградское РВП
- (066) 283-53-06
Синельниковское РУП
- (050) 456-40-17
- (068) 562-33-73
- (05663) 4 22 65
- 4 20 98
ГУНП в Донецкой области:
Мариупольское РУП
- (095) 233-49-47
- ОП №1 (Кальмиусский): 095-727-31-26
- ОП № 2(Левобережный): 068-468-11-36
- ВП № 3 (Приморское): 098-044-01-02
- ВП №4 (Мангушевское): 067-454-88-24
- ОП №1 (Никольское): 099-777-01-19
Бахмутский РВП
- (050) 473-30-55
ВП № 1 (Торецк)
- (066) 529-11-01
Краматорский РУП
- 050-988-05-93
- ОП №1 (Дружковка): 050-864-50-46
- ОП №2 (Константиновка): 095-810-74-00
- ОП №3 (Лиман): 095-824-66-79
- ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
- ОП №1 (Александровка): 066-439-08-50
Покровское РУП
- 050-020-98-46
- ОП №1 (Доброполье): 050-017-08-62
- ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
- ВП № 3 (Селидово): 095-454-46-38
- ОП №1(Авдеевка): 099-531-90-88
- ОП №2 (Мирноград): 050-261-82-26
Волноваський РВП
- 066-001-14-66
- ОП №1 (Большая Новоселка): 095-309-20-54
- ОП №2 (Угледар): 050-875-33-05
ГУНП в Житомирской области:
- (067) 411-22-70
ГУНП в Закарпатской области:
- (067) 103-84-94
ГУНП в Запорожской области:
- (050) 452-91-95
ГУНП в Ивано-Франковской области:
- (063) 841-04-11
ГУНП в Кировоградской области:
- (096) 86-10-134
ГУНП в Киеве:
- (067) 231-18-68
территориальные подразделения:
- Голосеевское УП – (063) 425-43-99
- Дарницкое УП – (067) 650-69-21
- Деснянское УП – (067) 650-69-22
- Днепровское УП – (067) 650-69-23
- Оболонское УП – (067) 124-19-49
- Печерское УП – (067) 639-28-35
- Подольское УП – (097) 893-84-14
- Святошинское УП – (098) 734-06-46
- Соломенское УП – (073) 104-41-38
- Шевченковское УП – (067) 650-69-24
- Управление полиции в метрополитене – (096) 490-16-98
ГУНП в Киевской области:
- (044) 271-60-02
- (044) 271-60-03
ГУНП в Луганской области:
- Спецлиния 102 – (095) 234-57-37, (050) 250-09-02
- Очередная часть ГУНП в Луганской области: (066) 274-39-90
- Северодонецк: (095) 234-57-37
- Лисичанск: (050) 662-92-33
- Кременная: (066) 804-64-94
- Рубежное: (095) 652-79-04
- Попасная: (095) 484-15-30
ГУНП во Львовской области:
- (096) 322-51-67
- (068) 020-55-81
- (068) 097-17-08
- (098) 957-97-18
- (068) 310-91-86
- (098) 182-89-02
- (095) 912-70-61
- (093) 422-58-45
- (098) 182-89-01
- (068) 097-17-08
ГУНП в Николаевской области:
- (095) 278-31-74
ГУНП в Одесской области:
- (048) 779-42-02
- (048) 779-40-61
ГУНП в Ровенской области:
- (096) 131-33-23
ГУНП в Харьковской области:
- (095) 704-23-22
ГУНП в Хмельницкой области:
- (067) 380-01-55
ГУНП в Сумской области:
- (099) 537-89-11
- (099) 537-33-51
- (097) 402-00-15
- (097) 402-00-65
- (063) 029-76-96
- (099) 714-34-46
ГУНП в Тернопольской области:
- (067) 673-65-69
- Тернопольское районное управление полиции – 27-11-70
ГУНП в Черкасской области:
- (067) 143-93-95
- (067) 380-14-14
ГУНП в Черниговской области:
- (099) 200-17-98
- (093) 094-49-21
- (093) 094-49-51
- (096) 971-02-22
- (050) 764-81-59
- (050) 854-41-47
- 619-001
ГУНП в Черновицкой области:
- (0372) 55-26-02
- (067) 312-85-24
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