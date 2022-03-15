В МВД напомнили: во время войны усыновление детей невозможно, в том числе и иностранцами

Во время войны усыновление детей невозможно, в том числе и иностранными гражданами.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

В соцсетях часто распространяют информацию с призывами усыновить 45 детей, родители которых якобы были убиты во время широкомасштабного военного вторжения России в Украину.

Актуально Два гражданина Китая пытались вывезти из Украины младенцев без документов

Павличенко подчеркнула, что информация о возможности усыновления этих детей не соответствует действительности.

Во время войны усыновление невозможно ни по привычной, ни по ускоренной процедуре, в том числе иностранными гражданами,

– добавила она.

В МВД отмечают, что любую информацию о детях, которая распространяется в сети нужно тщательно проверять. Для этого можно обращаться на горячую линию Украинской сети по правам ребенка и UNICEF Ukraine, которые помогут подтвердить или опровергнуть ее.

Если вы видите фейки, которые касаются детей, необходимо обращаться в Киберполицию – callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Важно – В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома: видео