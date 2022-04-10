В МВД назвали главную стратегию России в войне – советник Денисенко
Как мы видим, главная цель русской армии – объекты инфраструктуры. Российская армия действительно хочет, чтобы Украина не развивалась и была с ней на одном уровне.
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел, Вадим Денисенко. Он также отметил, что ночь 10 февраля была тяжелой в нескольких областях.
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Сильные обстрелы этой ночью переживали жители:
- Николаевщины;
- Харьковщины;
- Днепропетровщина.
Ключевая цель – попытка деиндустриализации Украины и уничтожения инфраструктурных объектов,
– сказал советник главы МВД.
Следует также учесть, что постоянные ракетные удары и авианалеты на регионы – метод деморализации и попытки посеять панику среди населения, говорит Денисенко.
Какая стратегия войны в России: смотрите видео